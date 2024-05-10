Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Артем Довбик — про майбутній виступ збірної на чемпіонаті Європи.

Нападник збірної України Артем Довбик вважає, що національна команда здатна здивувати на чемпіонаті Європи в Німеччині.

"На Євро можливе все. Головне бути у оптимальній формі, що всі гравці були готові. У нас дуже молода і перспективна збірна. Якщо всі будуть готові, то ця збірна може пошуміти на турнірі.

Проте варто розуміти, якщо ми вийдемо з групи і потрапимо на умовну Францію, Англію…вони фаворити турніру. Всі матчі будуть важливі і дуже важкими. Всі команди навчилися грати, а головне оборонятися", — сказав Довбик в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2024 розпочнеться 14 червня.