Іспанія

Каталонська команда внесе зміни до свого стадіону, щоб відповідати нормам УЄФА.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила, що зможе проводити матчі Ліги чемпіонів на своєму стадіоні Монтиліві.

Каталонський клуб отримав необхідний дозвіл від УЄФА. При цьому "жирондинці" проведуть деякі реформи на своїй арені, щоби відповідати необхідним нормам єврокубкових турнірів.

Нагадаємо, Жирона вже гарантувала собі місце у груповому етапі Ліги чемпіонів на наступний сезон, оскільки команда Мічела фінішує у топ-4 іспанської Ла Ліги.

Наразі Жирона випереджає Барселону на одне очко у боротьбі за друге місце у чемпіонаті Іспанії.

Свій наступний матч Жирона, в якій виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик, проведе проти Алавеса. Матч відбудеться сьогодні, 10 травня, о 22:00 за Києвом.