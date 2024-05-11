Іспанія

Прикра втрата очок "жирондинців".

В рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги Жирона на останніх хвилинах втратила перемогу у матчі з Алавесом (2:2). Головний тренер каталонської команди Мічел поспілкувався з журналістами після гри на "Мендісоросса".

"Тепер вже не все залежить від нас. Якщо "Барса" здобуде чотири перемоги, то стане другою. Подивимося, що станеться.

У нас була перевага, але ми нею не скористалися. Прикро, що втратили перемогу в самій кінцівці, хоча раніше і ми виривали очки в таких ситуаціях — це футбол. Зусилля марні, якщо вони не втілюються в результат.

Перший тайм був неоднозначний у нашому виконанні, але у другому ми контролювали гру та створювали гольові можливості біля воріт суперника. За рахунку 2:1 треба було закривати гру, тим паче ми мали для цього декілька моментів. Нас покарали за нашу розслабленість", — заявив іспанський фахівець.

Наразі Жирона посідає другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 75 очок після 35 зіграних турів. Третя Барселона відстає від "жирондинців" на два пункти, але має гру у запасі.