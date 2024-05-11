За інформацією джерела, 25-річним українцем серйозно цікавляться Ювентус, Манчестер Юнайтед, Челсі, Арсенал та Баварія.Ці клуби влітку будуть робити спроби підписати голкіпера збірної України.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро.

Цього сезону Андрій Лунін відіграв за Реал 30 матчів, пропустив 28 м'ячів та зібрав 12 "clean sheets".

Раніше повідомлялося, що Лунін може піти з Реалу, якщо не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.