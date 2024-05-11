Українець нарозхват.
Лунін, getty images
11 травня 2024, 11:49
Воротар мадридського Реала Андрій Лунін, незважаючи на переговори щодо продовження контракту
з "вершковими", може змінити клубну прописку вже найближчого літа. Про це повідомляє El Nacional.
За інформацією джерела, 25-річним українцем серйозно цікавляться Ювентус, Манчестер Юнайтед, Челсі, Арсенал та Баварія.Ці клуби влітку будуть робити спроби підписати голкіпера збірної України.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро.
Цього сезону Андрій Лунін відіграв за Реал 30 матчів, пропустив 28 м'ячів та зібрав 12 "clean sheets".
Раніше повідомлялося, що Лунін може піти з Реалу, якщо не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.