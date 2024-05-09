Іспанія

Сторони досягли прогресу в переговорах завдяки зусиллям Жорже Мендеша.

Український воротар Андрій Лунін найближчим часом поставить свій підпис під новим контрактом із мадридським Реалом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони за крок від підписання нової угоди, яка буде розрахована до літа 2029 року.

Також наголошується, що переговорний процес став набагато швидшим завдяки зусиллям агента українця Жорже Мендеша.

Чинний контракт 25-річного українця розрахований до літа 2025 року.

Цього сезону Лунін провів 30 матчів, з яких 12 на нуль при 28 пропущених м'ячах.