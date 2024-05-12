Украина: Вторая лига

Завершилися останні два поєдинки 28 туру третього дивізіону України.

У рамках двадцять восьмого туру української Другої ліги-2023/24 у неділю, 12 травня, відбулися два матчі: Рух-2 приймав Звягель, а Локомотив гостював у Карпат-2.

Звягель у вольовому стилі здобув важливі три очки на виїзді, скориставшись вилученням із боку Руху-2.

Рух-2 — Звягель 1:2

Голи: Квас, 36 — Нестеров, 75 (пен.), Гаврилюк, 90+5

Вилучення: Матвіїв (Рух-2), 74

Карпати-2 провалили другий тайм поєдинку з Локомотивом, але втримали звитягу над ним.

Карпати-2 — Локомотив 3:2

Голи: Буренко, 7, 10, Іродовський, 45 — Козій, 53, 75 (пен.)