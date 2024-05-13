Пропонуємо вашій увазі склади команд на матч Ла Ліги.
Педрі, getty images
13 травня 2024, 21:21
Барселона в рамках поєдинку 35-го туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє на своєму полі проти Реала Сосьєдад.
В стартовому складі каталонців вийдуть Педрі та Рафінья, тоді як в основі басків з'явиться Беккер.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Педрі, Крістенсен, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Рафінья
Запасні: Пенья, Кочен, Алонсо, Форт Гарсія, Араухо, Лопес, Ромеу, Роберто, Феліш, Роке, Торрес
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Елустондо, Ле Норман, Пачеко — Ісагуїрре, Турр'єнтес, Меріно, Оярсабаль — Беккер, Мендес
Запасні: Ларраньяга, Гонсалес, Тірні, Одріосола, Вісенте, Руперес, Захарян, Оласагасті, Кубо, Умар, Сілва, Барренечеа
Нагадаємо, матч Барселона — Реал Сосьєдад розпочнеться о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.