Іспанія

Мадридський клуб проявляє інтерес до 30-річного футболіста.

Аргентинський нападник Пауло Дібала може покинути Рому в літнє трансферне вікно.

У 30-річного футболіста є варіант продовження кар'єри в іспанському чемпіонаті, про це повідомляє Todofichajes.

Як стало відомо журналістам, у підписанні аргентинця зацікавлений мадридський Атлетіко.

"Матрацники" хочуть придбати Дібалу в літнє трансферне вікно і готові виплатити його клаусулу, яка становить 12 мільйонів євро. Цей пункт набуде чинності з 1 липня.

У поточному сезоні Пауло взяв участь у 26 матчах чемпіонату Італії. Нападник забив 13 м'ячів і віддав дев'ять гольових передач.