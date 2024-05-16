Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 36-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють баскський Реал Сосьєдад та Валенсія.

Баскський Реал Сосьєдад та Валенсія зіграють поміж собою в тридцять шостому турі іспанської Ла Ліги на полі стадіону Аноета.

Іманол Альгуасіль, після поразки від каталонської Барселони (0:2), залучив до стартового складу Одріосолу та Тірні на флангах оборони, тоді як Барренечеа розташується ліворуч у півзахисті, а Кубо та Андре Сілва гратимуть у парі в атаці.

Рубен Бараха, на тлі нічиєї проти мадридського Райо Вальєкано (0:0), використав із перших хвилин Фулькьє ліворуч у захисті тоді як Гільямон долучиться до центральної вісі, а пару нападників складуть Алмейда та Роман Яремчук.

Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола, Ле Норман, Пачеко, Тірні — Захарян, Турр'єнтес, Меріно, Барренечеа — Сілва, Кубо.

Запасні: Марреро, Елустондо, Оярсабаль, Беккер, Де Сарате, Оласагасті, Траоре, Умар, Мендес, Меркеланс, Арамбуру, Руперес.



Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Москера, Озкачар, Фулькьє — Петер, Гільямон, Герра, Лопес — Алмейда, Яремчук.