Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 16 травня 2024 року.
Реал Сосьєдад — Валенсія, getty images
17 травня 2024, 07:59
У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад здобув на власному полі мінімальну перемогу над Валенсією, у стартовому складі якої зіграв український форвард Роман Яремчук.
Завдяки ранньому голу Андре Сілви гравці Сосьєдаду змогли здобути не тільки перемогу, а й позбавити "кажанів" шансів на єврокубки у наступному сезоні.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Валенсія у рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24:
Реал Сосьєдад — Валенсія 1:0
Гол: Сілва, 3
Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола (Туре, 74), Ле Норман, Пачеко, Тірні (Арамбуру, 82) — захарян (Мендес, 60), Турр'єнтес, Меріно, Барренечеа (Беккер, 60) — Сілва (Оярсабаль, 75), Кубо.
Валенсія: Мамардашвілі — Коррея (Гая, 61), Москера, Озкачар, Фулькьє — Петер (Урко, 71), Гільямон, Герра (Канос, 61), Лопес (Амалла, 85) — Алмейда, Яремчук (Марі, 71).
Попередження: Гільямон, Канос