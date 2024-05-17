Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 16 травня 2024 року.

У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад здобув на власному полі мінімальну перемогу над Валенсією, у стартовому складі якої зіграв український форвард Роман Яремчук.

Завдяки ранньому голу Андре Сілви гравці Сосьєдаду змогли здобути не тільки перемогу, а й позбавити "кажанів" шансів на єврокубки у наступному сезоні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Валенсія у рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24:

Реал Сосьєдад — Валенсія 1:0

Гол: Сілва, 3



Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола (Туре, 74), Ле Норман, Пачеко, Тірні (Арамбуру, 82) — захарян (Мендес, 60), Турр'єнтес, Меріно, Барренечеа (Беккер, 60) — Сілва (Оярсабаль, 75), Кубо.



Валенсія: Мамардашвілі — Коррея (Гая, 61), Москера, Озкачар, Фулькьє — Петер (Урко, 71), Гільямон, Герра (Канос, 61), Лопес (Амалла, 85) — Алмейда, Яремчук (Марі, 71).



Попередження: Гільямон, Канос