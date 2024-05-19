Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 37-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 19 травня і розпочнеться о 20:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Барселона та Райо Вальєкано. Матч має бути доволі цікавим.

БАРСЕЛОНА — РАЙО ВАЛЬЄКАНО

НЕДІЛЯ, 19 ТРАВНЯ, 20:00. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС МАНСАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Барселона проведе фінальний матч в цьому сезоні перед домашньою публікою на Олімпійському стадіоні.

Команда Хаві є фаворитом цієї зустрічі. Барселона має забити гол, але Райо Вальєкано навряд чи. В попередніх п'яти виїзних матчах він не забив жодного м'яча.

Слідкуючи за діями підопічних Хаві, можна помітити, що після перерви вони забивають більше, ніж в першому таймі. Однак у минулих зустрічах Барса зазнала декілька невдач і позбавлена ​​не лише стилю, а й перш за все футбольної ефективності. Матч проти Альмерії тому підтвердження. Звісно, ​​іспанський гранд переміг з рахунком 2:0, але хороший результат затьмарює не дуже впевнену гру.

Також невідомо, чи залишиться Хаві, тому ця зустріч може бути фінальною для нього в якості головного тренера команди.

Не треба забувати і про боротьбу за друге місце.

Різниця між командами, звичайно, дуже помітна, але варто підкреслити, що Барселона не вигравала у Райо Вальєкано в попередніх п'яти матчах! У сезоні-2019/2020 вона вигравала у цієї команди. В минулій зустрічі Райо виграв, здобувши перемогу з рахунком 2:1 після рівної гри.

Історичний баланс, безумовно, кращий в Барселони, яка наразі вигравала аж 20 разів у 32 зустрічах.

Баланс наразі складає 32 матчі, 20 перемог Барселони, 6 нічиїх і 6 тріумфів Райо Вальєкано.

Різниця м'ячів зараз є 86:28 на користь Барселони.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Лопес, Крістенсен, Гюндоган — Ямаль, Левандовські, Рафінья

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Мумін, Лежен, Еспіно — Паласон, Валентін, Креспо, Гарсія — Камельйо, Лопес

Не зіграють: Бальде, де Йонг, Гаві — Трехо, Мендес

Під питанням: Араухо — ..

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