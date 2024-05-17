Іспанія

Каталонський клуб готується до Ліги чемпіонів.

Каталонська Жирона хоче підписати контракт з Тьяго Алькантарою, який залишить Ліверпуль по закінченню цього сезону. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво Жирони вже зв'язалося з оточенням 33-річного гравця, щоб оцінити можливість його підписання в літнє трансферне вікно. Сам Тьяго повідомив, що був би радий поверненню до Каталонії.

Тьяго Алькантара виступає за Ліверпуль із 2020 року. Поточний сезон іспанець пропустив через травму, вийшовши на поле лише одного разу. Досвідчений іспанець є дворазовим володарем Ліги чемпіонів у складі Барселони (2010/11) та Баварії (2019/2020).

Раніше повідомлялося, що Жирона запропонувала рекордні 15 млн. євро за гравця збірної Уругваю.