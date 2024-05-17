Іспанія

Каталонська команда може отримати 70% прав на футболіста.

Нападник уругвайського Ліверпуля Лусіано Родрігес може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного уругвайця зацікавлена Жирона, яка готова викласти рекордні для себе 15 мільйонів євро. При цьому ця сума буде за 70% прав на футболіста.

Нинішнього сезону Родрігес провів 17 поєдинків, у яких забив п'ять м'ячів. Також у березні поточного року він дебютував у складі збірної Уругваю.

Раніше повідомлялося, що Довбик не залишить Жирону менш ніж за клаусулу в 40 млн євро.