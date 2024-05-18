Іспанія

Капітан "нервіонців" все ж вирішив не йти з колективу влітку.

Севілья продовжила контракт із правим захисником Хесусом Навасом, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Президент "нервіонців" Хосе Марія дель Нідо Карраско і 38-річний іспанець домовилися, що після завершення кар'єри він отримає пожиттєву посаду в клубі.

"Я дуже щасливий продовжити працювати в клубі, який люблю. Моє бажання, про яке я повідомив президента, полягає в тому, щоб продовжувати грати до грудня, допомагати команді. В останні кілька місяців в якості професійного футболіста я не отримуватиму зарплату. Натомість, гроші передадуть у фонд, який узгоджено з президентом. Це моє рішення і я хочу, щоб уболівальники все знали", — заявив Хесус Навас.

У поточному сезоні захисник взяв участь у 35 матчах Севільї у всіх турнірах, відзначившись 2 асистами.

Завтра, 19 травня, команда гостюватиме в Атлетіка у рамках 37 туру Ла Ліги-2023/24. Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в наступному сезоні головним тренером "нервіонців" буде не Кіке Санчес Флорес.