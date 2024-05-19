Іспанія

Українець розпочне матч Ла Ліги з перших хвилин.

В матчі 37-го туру Ла Ліги Реал зіграє на виїзді з Вільярреалом.

З перших хвилин у воротах "королівського клубу" зіграє українець Андрій Лунін, повідомляє пресслужба "вершкових".

Склад Реала: Лунін - Васкес, Мілітао, Рюдігер, Гарсія — Вальверде, Себальйос, Модріч — Гюлер, Діас, Хоселу.

Стартовий свисток пролунає о 20:00. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.