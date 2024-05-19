Українець розпочне матч Ла Ліги з перших хвилин.
КАРЛО АНЧЕЛОТТІ ТА АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
19 травня 2024, 18:25
В матчі 37-го туру Ла Ліги Реал зіграє на виїзді з Вільярреалом.
З перших хвилин у воротах "королівського клубу" зіграє українець Андрій Лунін, повідомляє пресслужба "вершкових".
Склад Реала: Лунін - Васкес, Мілітао, Рюдігер, Гарсія — Вальверде, Себальйос, Модріч — Гюлер, Діас, Хоселу.
Стартовий свисток пролунає о 20:00. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.