Іспанія

"Баски" гратимуть у другому за значимістю єврокубковому турнірі.

Реал Сосьєдад переміг Бетіс у матчі 37-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Зустріч відбулася в Севільї і завершилася з рахунком 2:0 на користь гостей. Голами відзначилися Браїс Мендес і Мікель Меріно.

Сосьєдад із 60 очками розташовується на шостій сходинці в турнірній таблиці, клуб на чотири бали відірвався від Бетіса (56) і гарантував собі путівку в Лігу Європи в наступному сезоні.

Реал Бетіс — Реал Сосьєдад 0:2

Голи: Мендес, 5, Меріно, 42

Реал Бетіс: Сілва — Сабалі (Бельєрін, 60), Папастатопулос, Ріад, Міранда — Кардосо, Карвалью (Санчес Родрігес, 46) — Форнальс (Алтіміра, 46), Фекір, Перес — Жозе (Еззалзулі, 59)

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Елустондо, Ле Норман, Тірні (Мартін Вісенте, 67) — Мендес (Барренечеа, 76), Турр'єнтес Імас (Андер Оласагасті Іміскос, 67), Меріно, Галан — Беккер (Захарян, 81), Оярсабаль

Попередження: Сабалі, Міранда, Фекір — Імас, Траоре, Беккер.