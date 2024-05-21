Іспанія

Мадридський клуб хоче підписати нападника цього літа.

Атлетіко має інтерес до Александра Серлота і Артема Довбика.

Обидва гравці цікаві "матрацникам" у зв'язку з можливим відходом Мемфіса Депая і Альваро Морати цього літа.

28-річний форвард Вільярреала Серлот є найкращим бомбардиром нинішнього сезону Ла Ліги з 23 голами в 33 матчах.

Нападник Жирони Артем Довбик посідає друге місце в списку найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії з 21 голом у 35 іграх.

Раніше повідомлялося, що Довбиком цікавляться італійські топ-клуби. Також була інформація, що Довбик не залишить Жирону менш ніж за клаусулу в 40 млн євро.