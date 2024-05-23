Іспанія

Легендарний голкіпер про вибір воротарів в Реалі.

Колишній голкіпер Реала Ікер Касільяс розповів, хто має зіграти у фіналі Ліги чемпіонів.

"Те, що я скажу, це моя особиста думка, тому що я не тренер. Вважаю, що Куртуа номер один у нинішньому Реалі. Він був основним воротарем команди минулого року. Я думаю, він дуже добре повертається на свій колишній рівень після травми.

Я розумію Луніна, який провів чудовий сезон, і його гра сприяла виходу Реала у фінал Ліги чемпіонів, але рішення ухвалює тренер. Я радий, що Лунін показав, що йому також можна довіряти. Анчелотті має вибір, тому він повинен вирішити, що краще для команди. Лунін продемонстрував, що має клас і що він може конкурувати з таким досвідченим голкіпером, як Кепа. Він провів ряд відмінних матчів, але вірно також і те, що в інших поєдинках він не був добрим. Лунін день за днем ​​продовжуватиме зростати, але він поки дуже молодий, і йому дуже складно конкурувати з Куртуа", — сказав Касільяс.