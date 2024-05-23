Іспанія

Нова угода розрахована до літа 2026 року.

Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з воротарем Ер'яном Нюландом.

Нова угода з 33-річним норвежцем розрахована до літа 2026 року.

Нагадаємо, Ер'ян став гравцем "нервіонців" влітку 2023 року, перейшовши з Лейпцигу.

Цього сезону Нюланд провів 23 матчі, з яких шість на нуль при 25 пропущених м'ячах.

Після 37 турів Севілья набрала 41 очко і посідає 13 місце у Ла Лізі. В останньому турі "нервіонці" зіграють проти Барселони.