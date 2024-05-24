Іспанія

Також каталонську команду було покарано грошовим штрафом.

Контрольно-дисциплінарна комісія УЄФА дискваліфікувала на два матчі головного тренера Барселони Хаві та капітана "блаугранас" Серхі Роберто. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Роберто відзначився неспортивною поведінкою та ненормативною лексикою на адресу арбітрів після матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (1:4). При цьому захисник пропускав матч через перебір жовтих карток.

Хаві, який отримав червону картку у тій самій грі, дискваліфікований із тієї ж причини. Також на одну гру було відсторонено тренера воротарів "блаугранас" Хосе Рамон де ла Фуенте.

Таким чином, Хаві та Роберто пропустять два стартові матчі групового етапу Ліги чемпіонів у наступному сезоні.

Крім того, Барселона отримала штраф у розмірі 26 тисяч євро за неналежну поведінку, ще на 26,2 тисяч за кидання вболівальниками сторонніх предметів і на 5 тисяч за вихід фанатів на поле.