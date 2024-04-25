Іспанія

У продовженні контракту особисто зацікавлений наставник "блаугранас" Хаві.

Півзахисник Барселони Серхі Роберто може продовжити виступати у складі каталонського клубу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво клубу хоче відновити переговори щодо нового контракту з 32-річним іспанцем, оскільки Хаві вважає його важливим гравцем на полі та у роздягальні "синьо-гранатових".

У січні Роберто думав про те, щоб залишити команду разом із Хаві, але сьогодні було оголошено, що іспанець продовжить очолювати Барселону після закінчення сезону. Це рішення може серйозно вплинути на плани гравця.

У нинішньому сезоні Роберто провів 19 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.