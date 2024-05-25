Іспанія

Інтрига буде триматись до останнього.

Напередодні в останньому для себе матчі поточного сезону іспанської Ла Ліги каталонська Жирона влаштувала надзвичайно холодний прийом Гранаді.

Жирона — Гранада 7:0 Відео голів та огляд матчу

Три м’ячі в цій зустрічі опинились на рахунку українського нападника команди Мічела Артема Довбика, що в підсумку дозволило йому обійти норвезького форварда Вільярреала Александера Серлота на один гол у перегонах за званням найкращого бомбардира цього сезону в Іспанії.

Однак гравцю "жовтої субмарини" ще належить провести матч проти Осасуни на виїзді.

Таким чином, доля Трофео Пічічі, що є не офіційною нагорода ліги, а вручається представниками авторитетного видання Marca, вирішуватиметься саме в передостанній день цього розіграшу національної першості.

На рахунку Артема Довбика 24 голи, тоді як Александер Серлот забив 23 м’ячі.

Хто отримає нагороду в разі рівності за кількістю голів?

Цікаво, що однакової кількості голів в Ла Лізі (на думку Marca, яка веде власний підрахунок, який іноді відрізняється від офіційного) не було вже 40 років. Востаннє таке сталось у сезоні-1983/84.

Тоді нагороду отримали і Хорхе Да Сільва з Вальядоліду, і Хуаніто з Реала, які забили по 17 м’ячів.

Усе через те, що Marca не встановлювала жодних додаткових правил. Тобто, на звання переможця трофею Пічічі впливають виключно забиті голи.

За рівності не будуть рахувати додаткові показники.

Тому, якщо Серлот заб’є в останньому турі лише один гол, то обидва гравці отримають по одному трофею Пічічі.

Нагадаємо, що рекордну кількість нагород Пічічі виграв Лео Мессі (8), шість разів її виграв Тельмо Зарра в 40-і та 50-ті роки минулого сторіччя, по п’ять перемог — у Альфредо Ді Стефано, Квіні та Уго Санчеса, чотири — у Ференца Пушкаша.

Матч Осасуна — Вільярреал відбудеться 25 травня, о 15:00.