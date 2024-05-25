Іспанія

Оце так дебютний сезон у іспанському футболі.

У останньому для себе матчі поточного сезону іспанської Ла Ліги каталонська Жирона напередодні влаштувала надзвичайно холодний прийом Гранаді.

Жирона — Гранада 7:0 Відео голів та огляд матчу

Хет-трик у ворота суперників оформив український нападник Артем Довбик, для якого ці м’ячі стали відповідно 22, 23 та 24 у поточному розіграші іспанської першості.

А це вже — повторення рекорду легендарного Андрія Шевченка, який першим серед українців досяг подібного показника в одній із п’яти провідних лігах Європи.

24 голи Шевченко забивав за сезон одразу в трьох розіграшах італійської Серії A під час виступів за Мілан — кампанії-1999/2000, 00/01 та 03/04.

Однак при цьому в Довбика на рахунку цього сезону ще й вісім гольових передач (32 результативні дії), тоді як у Шевченка рекордний показник результативності супроводжували лише чотири асисти (28).

Також нагадаємо, що організатори Трофео Пічічі, як нагороди найкращому бомбардиру сезону Ла Ліги, розповіли про регламент вручення призу в разі рівності показників поміж гравцями.