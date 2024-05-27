Іспанія

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Севільєю.

Напередодні каталонська Барселона в останньому матчі сезону іспанської Ла Ліги обіграла на виїзді андалузьку Севілью.

Севілья — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Хаві поділився враженнями від виступу команди в заключному матчі з ним на чолі.

"Не мені говорити про причини чи мотиви моєї відставки. Я думаю, що це має зробити президент. У мене не було іншого вибору, окрім як прийняти його пропозицію. Неважливо, чи погоджуюсь я з аргументами. Не потрібно озиратися назад. Клуб стоїть вище за всіх.

У мене таке відчуття, що все, що я зробив за ці два з половиною роки, у підсумку викликало землетрус. Я був мішенню багато разів у багатьох ситуаціях. Я не міг працювати спокійно. Ми просили про стабільність місяць тому. Я думаю, що ми досягли певної послідовності в своїй роботі, чо ми й прагнули. Це футбол. Мені дуже шкода.

Я думаю, що наша робота не була оцінена належним чином. Ми прийшли до команди, яка була дев’ятою, а зрештою нам удалось поборотись за титул. Дубль минулого року, тоді як цього року ми не впоралися із завданням лише через певні деталі. Чотири ключові гри, у яких ми не змогли завершити хорошу роботу, яку виконували до цього.

Флік? Він знає, що у нього буде складна ситуація, тому що Барса сама по собі — складний клуб, але на додачу до цього вона перебуває у несприятливій економічній ситуації. Це буде нелегке завдання.

У мене не має відчуття звільнення, тому що ми хотіли продовжувати працювати. Це рішення, яке ухвалив клуб. Ми розуміємо й поважаємо його, але думали, що кінець настільки близько.

Дуже шкода. Трохи суперечливе відчуття, тому що наша робота позитивна, незважаючи на те, що ми не виграли титули в цьому сезоні. Я думаю, що ми були на правильному шляху, і я досі так вважаю", — заявив іспанський фахівець.

Барселона фінішувала в іспанській Ла Лізі на другій сходинці.