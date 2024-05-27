Іспанія

Голкіпер Барселони прокоментував перемогу над Севільєю.

Каталонська Барселона напередодні в останньому матчі сезону іспанської Ла Ліги обіграла на виїзді андалузьку Севілью.

Севілья — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри воротар "блаугранас" тер Штеген прокоментував відхід Хаві з посади головного тренера.

"Хаві завжди віддавав нам усього себе. Він наполегливо працював щодня для того, щоб ми могли досягти успіху. На особистому рівні він був другом упродовж багатьох років, тому прощатись із ним нелегко.

Сьогодні не найкращий час говорити про майбутнє, але в нас усе ще є багато хороших гравців. Ми повинні працювати набагато більше на індивідуальному рівні, щоб мати змогу конкурувати з кимось наступного року.

Друге місце? Ми вже забезпечили його собі минулого тижня, тож нічого надзвичайного сьогодні не сталось", — заявив німецький виконавець.

Барселона фінішувала в іспанській Ла Лізі на другій сходинці.