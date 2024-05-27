Іспанія

Італієць висловився про прогрес Вінісіуса Жуніора.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що вінгер його команди Вінісіус зосереджений саме на командних здобутках.

"Ми зробили з ним дуже хорошу роботу. До його величезного таланту додалися рухи без м'яча, вміння обирати, коли грати на фланзі, а коли – у центрі.

Він досяг значного прогресу. Він більше зосереджений на тому, щоб у черговий раз виграти Лігу чемпіонів, аніж на індивідуальних нагородах", – сказав Анчелотті.

Раніше Карло Анчелотті заявив, що Вінісіус Жуніор найближчим часом отримає Золотий м'яч.