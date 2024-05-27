Іспанія

Іспанський клуб призначив нового тренера.

Іспанська Осасуна призначила Вісенте Морено новим головним тренером, про це повідомляє офіційний сайт команди.

Угода клубу з 49-річним фахівцем розрахована на один сезон. До його тренерського штабу увійдуть асистент Дані Пендін, тренер з фізичної підготовки Дані Пастор та головний аналітик Рамон Альтуро.

Наприкінці вересня минулого року Морено було звільнено з Альмерії. Фахівець не виграв жодного матчу з командою, яка наступний сезон проведе в Сегунді.