Англія

Зухвала заява іспанського наставника Ман Сіті.

У неділю, 27 травня, Ман Сіті провели чемпіонський парад на честь перемоги в АПЛ.

Під час чемпіонського параду у Гвардіоли спитали: "До початку наступного сезону ви будете тренером, який займає свою посаду найдовше у Прем'єр-лізі. Чому б вам не залишитись назавжди? Чи можемо ми досягти того, щоб ви залишилися назавжди?".

На що Пеп відповів: "Ми повернемося. Наступного сезону ми візьмемо Кубок Англії".

Раніше повідомлялось, що Гвардіола покине Манчестер Сіті влітку 2025 року.