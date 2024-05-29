Іспанія

Аргентинський вінгер став вільним агентом.

Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про відхід вінгера Еріка Ламели.

У 32-річного аргентинця закінчився контракт і сторони вирішили не продовжувати його.

"У мене є тільки слова подяки. Сьогодні мені доводиться виступати перед вами в момент, на який гравець ніколи не чекає, але я, як професіонал, розумію, що такі моменти приходять і що цикли закінчуються.

Для мене це важливо, говорити сьогодні, щоб висловити те, що я відчуваю до цього клубу. З першого дня я відчув себе як вдома вони зробили все для мене легким, так що я міг думати тільки про гру у футбол.

Я провів три чудові роки у цьому клубі. Чемпіонство в Лізі Європи змусило цей клуб проникнути у моє серце. Я ніколи цього не забуду.

Настав час прощатися, і я завжди зберігатиму Севілью у своєму серці. Для мене було честю носити футболку Севільї. Мені випала честь, я завжди старався щосили, і для мене це найголовніше.

Коли я обираю клуб, я завжди намагаюся викластися по максимуму. Я розумію, що команда перебуває в процесі відновлення, і я впевнений, що вона досягне великих успіхів, тому що у неї є дещо на її користь, а саме — люди. Я пережив неймовірні моменти й, як я кажу, це завжди буде в моєму серці", — сказав Ламела.

Нагадаємо, Ламела став гравцем "нервіонців" у 2021 році, перейшовши з Тоттенгема. На його рахунку 92 матчі, 16 голів та семеро асистів. До етапу в Ла Лізі Ламела виступав за Рому та Рівер Плейт.