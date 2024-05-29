Хосе Луїс Менділібар поділився думками напередодні фіналу Ліги конференцій.
Хосе Луїс Менділібар, Getty Images
29 травня 2024, 09:27
Головний тренер Олімпіакосу Хосе Луїс Менділібар прокоментував майбутній фінал Ліги конференцій проти Фіорентини.
"Я спокійний. Усі наші гравці готові та доступні. Логічно, що я почну нервувати в якийсь момент перед початком матчу.
Я очікую, що Фіорентина підійде до цього фіналу так само, як грала до цього. Це атакуюча, відважна команда, і ці характеристики не зміняться. Я очікую, що їхній тренер скаже їм, що вони повинні показати максимум у фіналі.
Наш шлях до цього фіналу дуже схожий на той, який я пережив минулого року з Севільєю, про що всі знають. Однак контекст і команди різні, тому порівнянь бути не може.
Ми повинні бути спокійними. Було б неправильно змінювати щось у нашому розпорядку дня. Це фінал, і ми повинні підійти до нього так само, як і до матчів, які привели нас сюди. Гравці вірять у себе, викладаються на тренуваннях і всі хочуть зіграти у цьому матчі.
Матч-відповідь проти Маккабі Тель-Авів — переломний момент. Ми довели собі, на що ми здатні", — наводить слова Менділібара прес-служба УЄФА.
Нагадаємо, матч Олімпіакос — Фіорентина відбудеться сьогодні, 29 травня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.