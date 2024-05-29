Ліга конференцій

Хосе Луїс Менділібар поділився думками напередодні фіналу Ліги конференцій.

Головний тренер Олімпіакосу Хосе Луїс Менділібар прокоментував майбутній фінал Ліги конференцій проти Фіорентини.

"Я спокійний. Усі наші гравці готові та доступні. Логічно, що я почну нервувати в якийсь момент перед початком матчу.

Я очікую, що Фіорентина підійде до цього фіналу так само, як грала до цього. Це атакуюча, відважна команда, і ці характеристики не зміняться. Я очікую, що їхній тренер скаже їм, що вони повинні показати максимум у фіналі.

Наш шлях до цього фіналу дуже схожий на той, який я пережив минулого року з Севільєю, про що всі знають. Однак контекст і команди різні, тому порівнянь бути не може.

Ми повинні бути спокійними. Було б неправильно змінювати щось у нашому розпорядку дня. Це фінал, і ми повинні підійти до нього так само, як і до матчів, які привели нас сюди. Гравці вірять у себе, викладаються на тренуваннях і всі хочуть зіграти у цьому матчі.

Матч-відповідь проти Маккабі Тель-Авів — переломний момент. Ми довели собі, на що ми здатні", — наводить слова Менділібара прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Олімпіакос — Фіорентина відбудеться сьогодні, 29 травня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.