Іспанія

В тому матчі Циганков асистував Довбику.

У Віктора Циганкова запитали про найкращий матч в складі каталонського клубу. Українець вважає, що це поєдинок 16 туру Ла Ліги-2023/24, який відбувся в грудні минулого року. Тоді Жирона перемогла Барсу на їхньому стадіоні з рахунком 4:2.

"Для мене мій найкращий матч – проти Барселони на Монжуїку. Крім перемоги ми продемонстрували чудову гру, і я думаю, що саме після цього у роздягальні змінилась атмосфера і ми повірили, що можемо досягти хороших результатів.

Не знаю, чи став я одним із найкращих гравців Жирони, чи ні, я зосередився на команді. Це був важкий сезон, в якому я мав декілька травм. Я амбітний і дивлюся в майбутнє з великим бажанням і ентузіазмом. Думаю, найкраще ще попереду", – сказав Циганков.

Цього сезону 26-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 8 голів і віддав 7 асистів.