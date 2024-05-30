Україна

Коуч Динамо окреслив цілі на наступний сезон.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський за допомогою соцмережі Facebook підбив підсумки сезону УПЛ-2023/24, в якому його команда посіла друге місце.

"Завершився один із найскладніших та найемоційніших сезонів у моїй футбольній кар’єрі. Він був дебютним для мене на чолі Великого клубу Динамо Київ! На згадку від нього залишилося чимало як і яскравих моментів, так і, на жаль, не дуже...

Перше, що хочу сказати — до початку війни ніколи не міг подумати, що одного разу ми станемо учасниками матчу, який триватиме 4 години… В жахливому сні не могло наснитися, що відновлювати сили на другий тайм гравці будуть не в роздягальні, а в бункері стадіону, ховаючись від ракетних атак… Це наша сучасна реальність… Але ми досі живі та займаємося улюбленою справою!

І я ніколи не втомлюся повторювати: те, що ми граємо у футбол, — заслуга виключно наших Героїв, Захисників та Захисниць, які ціною власних життів захищають нас від ворога! Низький Вам за це уклін! Те, що в епоху повномасштабної війни в Україні розвивається футбол, говорить лише про непоборність та непереможність нашої спортивної нації. Нації Патріотів та Переможців! Ми чекаємо та віримо у головну нашу Перемогу — не на футбольному полі, а на полі бою!

Друге. Я сказав команді після закінчення сезону, що пишаюся нею. Пишаюся самовіддачею та старанням своїх гравців. Пишаюся бажанням та пристрастю у грі та в тренувальному процесі.

Вважаю, що ми досить непогано провели весняний етап чемпіонату, і нам не вистачило зовсім трохи, щоб досягти своєї мети. Але я бачу потенціал у своїй команді. Я бачу індивідуальне зростання кожного гравця… Вони стають кращими самі за себе. А це значний аргумент, який вселяє надію на успіх у нашому найближчому футбольному майбутньому.

Третє. Коли берешся за серйозний та відповідальний проєкт, тобі вкрай необхідні і однодумці, і ті люди, думка яких відіграє важливу роль у прийнятті твоїх рішень. Саме такими людьми є для мене Михайло Михайлов, Олег Гусєв, Еміл Карас, Сергій Федоров, Віталій Кулиба. Вдячний також Мірчі Луческу за можливість працювати з ним, що принесло мені нові знання, досвід та впевненість.

Четверте. Хочу щиро подякувати керівництву клубу за довіру. Очолювати Динамо — величезний виклик для мене, як для молодого тренера. Можу сказати з рукою на серці: найбільше футбольне бажання для мене — завжди перемагати! Тому я хочу наголосити: наше завдання наступного сезону — повернення золотих медалей до Києва.

Ну а поки що дивимося та вболіваємо за наших хлопців у лавах Національній та Олімпійській збірних! Зараз є Україна, яка має показати всьому світові, що ми непереможні! Підтримуємо та віримо у наших хлопців", — написав Шовковський.