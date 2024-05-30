Україна

Сергій Булеца закінчив виступи за польський клуб.

Український півзахисник Сергій Булеца залишить польський клуб Заглембє Любін та повернеться в Динамо Київ.

"Сергій Булеца залишає наш клуб. Гравець повертається до київського «Динамо», звідки він був узятий в оренду на 12 місяців.

Сергію, дякуємо за те, що представляли наш клуб, і бажаємо удачі на наступному етапі кар’єри!", — йдеться в повідомленні Заглембє.

У поточному сезоні Булеца провів 29 матчів за Заглембє, забив 1 гол та віддав 4 результативні передачі.

Згідно з інформацією на transfermarkt, контракт Булеци з Динамо закінчується 30 червня 2024 року. Ймовірно, футболіст отримає статус вільного агента.