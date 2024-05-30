Ліга конференцій

Форвард Олімпіакоса переписав історію єврокубків.

Напередодні грецький Олімпіакос виграв фінал Ліги конференцій у Атенах у італійської Фіорентини в додатковий час.

Олімпіакос — Фіорентина 1:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій

Вирішальний м’яч у цій зустрічі забив на 116 хвилині нападник "червоно-білих" Аю Ель-Каабі.

Для 30-річного виконавця це був дебютний сезон у єврокубкових змаганнях, але він відзначився аж 11 голами в плей-оф міжнародного турніру.

Два голи Ель-Каабі забив у ворота угорського Ференцвароша, тричі від нього постраждав ізраїльський Маккабі Тель-Авів та ще п’ять м’ячів відправились у ворота бірмінгемської Астон Вілли.

Лише турецький Фенербахче стримав форварда від голів у власні ворота — той віддав лише один гольовий пас за двоматчеве протистояння.

У підсумку, Ель-Каабі обійшов за цим показником результативності таких нападників, як Кріштіану Роналду, Карім Бензема та Радамель Фалькао, які свого часу в 2017, 2022 та 2011 роках відповідно відзначались 10 голами на стадії плей-оф єврокубків.

Нагадаємо, що Олімпіакос став першим клубом із Греції, якому підкорилась перемога в фіналі єврокубка.