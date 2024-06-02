Іспанія

У клубі визначилися з наступником Кіке Санчеса Флореса.

Хав'єр Гарсія Пімента стане головним тренером Севільї на наступні два сезони, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Із січня 2022 року іспанський спеціаліст очолював Лас-Пальмас. Під його керівництвом команда провела 105 матчів. У 49-річного Гарсії Піменти також є досвід роботи з різними молодіжними колективами Барселони.

Сезон-2023/24 Лас-Пальмас завершив на 16-й сходинці турнірної таблиці Ла Ліги, а з Кубка Іспанії вилетів після виїзної поразки від Тенеріфе (2:0) в 1/16 фіналу.

Нагадаємо, у грудні 2023 року новим керманичем Севільї став Кіке Санчес Флорес. Закріпитися в клубі протягом 25 матчів він так і не зумів, тож невдовзі 59-річний іспанець залишить його.