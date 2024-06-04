Україна

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", оцінює дії футболістів збірної України у товариському матчі перед чемпіонатом Європи-2024.

Ми побачили національну збірну України вперше після завершення клубного сезону в досі трохи розібраному стані, але одразу в матчі проти явного фаворита не тільки пари, а й самого чемпіонату Європи-2024. Тренерський штаб Сергія Реброва вирішив відпрацювати гру на результат цього вечора. Подобається це комусь, чи ні — але цього компонента нашій команді не вистачало на минулому Євро, коли потрібно було грати проти Англії в чвертьфіналі. А тут був слушний та дуже рідкісний привід отримати досвід без огляду на результат.

За підсумками голосування за підтримки національного спонсора збірної України, бренда "Львівське", приз "Лев матчу" у грі проти Німеччини отримав воротар нашої національної команди — Анатолій Трубін, і нікого цей факт не здивував. Забитих м'ячів у матчі не було, пропущених відповідно теж. Натомість по наших воротах завдали п’ять ударів у площину й хтось, як не захисники, мав їх усі відбивати. П’ять важливих сейвів, "сухий" матч, цілком конкурентна гра в боротьбі за місце "першого номера" на Євро.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на Макс-Морлок-Штадіон у Нюрнберзі (за 10-бальною шкалою).

Україна

Анатолій Трубін — 8,0.

Юхим Конопля — 5,5. На гру нашого правого захисника в матчі проти Німеччини хотілось подивитись не тільки через сам рівень суперника, а й із більш конкретною метою під загальною назвою "Жеремі Доку". Вірц своїм тяжінням до центру надав мало інформації, а ось коли з’явився на полі заточений під фланги Фюріх, то одразу стали помітні перші недопрацювання від Юхима. Статистику він собі на свіжому супернику трохи зіпсував і, здається, так жодної боротьби за гру й не виграв.

Ілля Забарний (6,0) — Олександр Сваток (6,5) — Микола Матвієнко (6,0) — 6,0. Ребров заплутав стартовим складом, бо там могла бути як намальована для ЗМІ трійка центральних захисників, так і більш звичний варіант із Матвієнком на фланзі. Вийшов у підсумку гібрид — намагались почати в чотири, але швидко обпіклись і надалі діяли вже лінією в п’ять, а подекуди й у всі шість захисників.

При цьому хотілось би виокремити дії представника Дніпра-1 — солідний матч, у міру агресивний і дуже рішучий. Пара більш досвідчених партнерів задніх не пасла так само, але все ж таки інколи дозволяла собі як припускатись помилок, так і трохи затягувати з розставанням із м’ячем. Отже, схема робоча, але треба ще довго її шліфувати.

Олександр Зінченко — 5,5. Відповідно й нашому головному універсалу потрібно було перебудовуватись за ходом гри. Трійка в центрі поля від початку справляла враження занадто повільної саме за сполукою гравців, але два креативних футболісти давали надію, що м’ячі будуть літати в напрямку форвардів через усе поле. Але вийшло так, що Зінченка швидко пересунули ближче до бокової межі, і звідти він виглядав не таким уже й потенційно небезпечним.

Віктор Циганков — 6,5. Питання взаємодії попереду також було актуальним для нас у цій грі. Ребров вирішив змішати карти й спробувати нові зв’язки, від чого ми не надто й програли, бо Циганков усе одно перебуває в гарному тонусі для того, щоб самотужки щось створювати для вістря атаки, але й не надто багато виграли, бо тонкощі в таких іграх вирішують усе.

Момент Віктора на початку матчу — це діамант у піску в’язкого футболу цього вечора для нашої команди, але використати його гравець Жирони так і не зумів. А на "каталонського" партнера за атакою так і не дочекався на полі.

Тарас Степаненко — 6,5. Напевно, досі основний опорник нашої збірної цього сезону дуже багато матчів пропустив через травму, тому його тонус — то наш спільний головний біль. Степаненку був потрібен цей матч проти важкого та технічного супротивника, щоб десь зачепитись, десь поборотись, десь обпектись — і все це в нього в підсумку було. Лише на годину ігрового часу, щоправда, але для тесту — достатньо.

Михайло Мудрик — 6,0. Якщо вже ми говоримо про гру на контратаках, то Мудрик — перший, хто виникає в асоціативному ряді. І ця ставка мали шанси зіграти що в першому таймі, що в другому. Проте спочатку забракло відчуття ритму партнерів, а після перерви Ноєр на досвіді перекрив усі варіанти. Михайло відбігав у підсумку теж приблизно годину, і якщо ми вже говоримо про створення двох моментів за такого малюнку гри, то недарма провів час на полі.

Микола Шапаренко — 6,0. По актуальній формі Шапаренка було чимало запитань наприкінці клубної частини сезону, тож запрошення на підготовку до Євро — це шанс гравця Динамо Київ себе зарекомендувати з найкращого боку. Так, навіть у такому важкому матчі, як довелось зіграти проти німців, коли суперники майже не залишали нашому центру поля шансів показати себе з найкращого боку. У атакувальній фазі — так точно. Довелось боротись і з цим у півзахисника наче проблем не виникало.

Роман Яремчук — 6,0. Два постріли по воротах Ноєра в таку матчі — це ого, який результат для нападника, проти якого діяли одразу дві "вежі" в особі Та та Антона! І Яремчук не став жертвою обставин та намагався постійно чіплятись за м’яч. Навіть ідеальну точність під час своїх 10 перед продемонстрував. Не забив у потенційно гольових моментах, але то вже історія для інших матчів.

Володимир Бражко — 6,0. Із появою на полі свіжого опорника наш захист не отримав якихось дивовижних преференцій надійності, і Бражко в підсумку відзначився лише кількома втратами м’яча, перехопленням та розряджанням становища у власному штрафному.

Андрій Ярмоленко — 6,0. По найкращому бомбардиру цього складу збірної України завжди залишатимуться питання рівно до того моменту, як йому вдасться забити. Цього вечора були натяки на це, але Ярмоленку банально не вистачило швидкості вже після кількох хвилин перебування на полі. Однак на тому ж досвіді Андрій міг цілком розраховувати на гольовий пас на Довбика після помилки Ноєра, якби не офсайд.

Олександр Зубков — 6,0. Реальна можливість для вінгера Шахтаря зачепитись за місце в стартовому складі на Євро — змиритись із грою на лівому фланзі й виграти конкуренцію в Мудрика. Цього разу Зубкову дали можливість пограти на цій позиції 25 хвилин і він кілька разів непогано робив вітер в атаці, але визначального успіху так і не досяг.

Артем Довбик — 6,0. Найкращий бомбардир Ла Ліги цього сезону за 20 з лишком хвилин на полі забив гол, який не зарахували через офсайд, і міг стати головним героєм протистояння. Але не став. А більшого суперники зробити вже не дозволили.

Георгій Судаков — 6,0. Найдорожчий гравець УПЛ станом на зараз потрапив до заявки на тлі відновлення від травми, тож міг й узагалі не зіграти, що було б значно гіршим сигналом, аніж помірна участь у епізодах матчу за ті лічені хвилини, які Георгію відвів тренерський штаб.

Олександр Тимчик — Флангового захисника випустили з метою освіжити край поля, і є всі підстави вважати, що ці 10+ хвилин на полі цього разу перетворяться на значно більшу кількість ігрового часу у Варшаві. Тимчик із м’ячем майже не перетинався, але якщо це й удавалось робити, то помилок ми не побачили.

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