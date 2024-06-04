Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу 04 червня 2024, 09:22 Трубін — про нічию з Німеччиною: Побачили, що потрібно вдосконалювати Український голкіпер висловився про нічийний результат у товариському матчі з німцями. Анатолій Трубін, Getty Images 04 червня 2024, 09:22 У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, національна збірна України зіграла у нульову нічию з Німеччиною — господаркою континентальної першості. Український воротар Анатолій Трубін поділився враженнями від минулого протистояння з командою Юліана Нагельсманна. "Перша перевірка матчем. Побачили, що потрібно вдосконалювати. Команда та вболівальники — топ. Наполегливо працюємо, незважаючи ні на що", — написав Трубін у своєму Instagram. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anatoliy Trubin 🦅1️⃣ (@anatoliytrubin81) Дивитися відео найкращих моментів та огляд матчу Німеччина — Україна ви можете на Football.ua. Люди Анатолій Трубін Команди Німеччина Україна Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте