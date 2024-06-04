Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український голкіпер висловився про нічийний результат у товариському матчі з німцями.

У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, національна збірна України зіграла у нульову нічию з Німеччиною — господаркою континентальної першості.

Український воротар Анатолій Трубін поділився враженнями від минулого протистояння з командою Юліана Нагельсманна.

"Перша перевірка матчем. Побачили, що потрібно вдосконалювати. Команда та вболівальники — топ. Наполегливо працюємо, незважаючи ні на що", — написав Трубін у своєму Instagram.



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