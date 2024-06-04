Україна

Збірна України в повному складі.

УАФ повідомляє, що голкіпер Реала Андрій Лунін приєднався до табору збірної України.

Нагадаємо, Лунін не приїхав на збір вчасно через участь Реала у фіналі Ліги чемпіонів. Таким чином, усі футболісти, викликані на підготовчий збір перед Євро-2024 вже у розпорядженні Сергія Реброва.

Наступний товариський матч Україна зіграє з Польщею у Варшаві. Зустріч відбудеться 7 червня, початок о 21.45.

3 червня синьо-жовті зіграли внічию з Німеччиною (0:0).