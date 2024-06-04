Збірна України в повному складі.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
04 червня 2024, 09:00
УАФ повідомляє, що голкіпер Реала Андрій Лунін приєднався до табору збірної України.
Нагадаємо, Лунін не приїхав на збір вчасно через участь Реала у фіналі Ліги чемпіонів. Таким чином, усі футболісти, викликані на підготовчий збір перед Євро-2024 вже у розпорядженні Сергія Реброва.
Наступний товариський матч Україна зіграє з Польщею у Варшаві. Зустріч відбудеться 7 червня, початок о 21.45.
3 червня синьо-жовті зіграли внічию з Німеччиною (0:0).