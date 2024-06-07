Іспанія

Український форвард розповів про те, як змінилася думка в іспанському футболі про гравців з його країни.

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик розповів про те, що як змінилося ставлення іспанського футболу до українських гравців після його дуету з Віктором Циганковим.

"Це зовсім інше покоління. Зараз всі стали більш професійними. Можу сказати за себе і за Віктора – ми в Жироні постійно працюємо над собою, і вони трошки у шоці від цього, бо вони не звикли до цього.

Після тренування ми йдемо у зал. Перед тренуванням ми у залі. Вони на нас дивляться зовсім по-іншому зараз.

Раніше для них український футболіст був – це такий лінивий, десь загуляти, випити. У них була така картинка, такий профайл українського футболіста. Думаю, що тепер все по-іншому", - сказав Довбик в інтерв'ю YouTube каналу УАФ.

Минулого сезону Довбик провів 39 матчів, у яких забив 24 м'ячі та віддав 10 асистів, що принесло йому звання найкращого бомбардира іспанської Ла Ліги. На рахунку Циганкова 34 матчі, вісім голів та сім асистів.

Раніше Довбик розповів, що його агент розмовляє із італійськими клубами.