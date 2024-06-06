Італія

Шевченко вважає, що "россонері" варто придивитись до українських футболістів.

Президент УАФ Андрій Шевченко в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport прокоментував ситуацію навкого його колишнього клубу Мілану.

"Фонсека в Мілані? Я не знаю, офіційно це чи ні, але можу сказати, що Пауло добре попрацював в Україні і залишив свій слід. Він компетентна і порядна людина. Втім, я не знаю, які плани у Мілана. Вони оголосять про це.

Після відходу Жиру підписання нового нападника здається мені логічним. Жиру – справжній перший бомбардир. Він досяг приголомшливих результатів у Мілані. Замінити його буде нелегко. Без нього знадобиться ще один справжній нападник, здатний гарантувати 16-17 голів.

Останнім часом проблема команди полягає в тому, що нападники мало забивають. Чи буде Лукаку правильним вибором? Ми знаємо характеристики Ромелу. Як я вже сказав, все залежить від того, як тренер має намір грати.

Яких українських гравців я б порекомендував? Багатьох із з них. Циганков, Мудрик, Довбик", — сказав Шевченко.