Іспанія

Мадридська команда розраховує виручити за 20-річного іспанця близько 40 млн євро.

Мадридський Атлетіко у літнє трансферне вікно хоче посилити лінію нападу. Про це повідомляє Relevo.

Антуан Грізманн та Анхель Корреа повинні залишитися у складі команди Дієго Сімеоне, який хоче отримати ще одного висококласного гравця.

Останнім часом Атлетіко цікавилося форвардом Манчестер Сіті Хуліаном Альваресом та українським нападником Жирони Артемом Довбиком, за якого каталонський клуб вимагає 40 мільйонів євро.

Наразі Атлетіко не готове заплатити таку суму, але, за інформацією джерела, ця ситуація може змінитися найближчими тижнями.

Атлетіко розглядає можливість продажу нападаючого Саму Омородіона, який потрапив у сферу інтересів кількох клубів АПЛ. За нього "матрацники" хочуть отримати близько 40 млн євро.

Минулого сезону Омородіон провів 35 матчів за Алавес на правах оренди, в яких забив вісім голів та віддав один асист. Також на його рахунку одна гра за Гранаду та один гол.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко більше не розраховує на Сауля.