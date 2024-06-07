Іспанія

Український форвард може змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Нападник збірної України та Жирони Артем Довбик підтвердив, що його агент веде розмови з італійськими клубами, а також розповів про інтерес з боку Барселони.

"Так, мій агент спілкується з італійськими клубами. Я завжди бачу чутки в інтернеті, але вони йдуть уже по десятому колу. Якось уже спокійно на це реагую.

Інтерес Барселони? З Хаві розмов не було, але з Барселоною перемовини були. Я дуже добре провів обидва матчі проти Барселони, і я так розумію, після чого були розмови між клубами.

Барселона та Реал – це такі команди, коли ти не думаєш, якщо тебе запрошують. Вони мають неймовірних виконавців. Хоч і кажуть, що Барселона вже не та, вона має висококласних гравців — Левандовські, Гюндоган, молодий Ямал", — сказав Довбик в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Раніше була інформація, що у трансфері Довбика зацікавлений мадридський Атлетіко, а також є інтерес з боку Мілана та Наполі.

Минулого сезону Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги — на його рахунку 24 забиті м'ячі.