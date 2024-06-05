Статистичний портал Soccerment представив рейтинг найкращих дуетів іспанської Ла Ліги за очікуваними гольовими передачами один на одного за 90 хвилин матчу.

Рейтинг очолила пара українців із Жирони – вінгер Віктор Циганков та нападник Артем Довбик. Разом вони провели на полі 1556 хвилин, а їх середній показник становив 0,15.

Друге місце у пари з Барселони – Рафіньї та Роберта Левандовські – 0,13, а трійку найкращих замикає дует із Вільярреалу – Жерар Морено та Александер Серлот – 0,12.

Також наголошується, що до рейтингу потрапили пари, які провели разом на полі понад 900 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Арсенал та Мілан претендують на Циганкова.