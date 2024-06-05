Іспанія

Українські футболісти очолили цікавий рейтинг, перевершивши зірок Барселони.

Статистичний портал Soccerment представив рейтинг найкращих дуетів іспанської Ла Ліги за очікуваними гольовими передачами один на одного за 90 хвилин матчу.

Рейтинг очолила пара українців із Жирони – вінгер Віктор Циганков та нападник Артем Довбик. Разом вони провели на полі 1556 хвилин, а їх середній показник становив 0,15.

Друге місце у пари з Барселони – Рафіньї та Роберта Левандовські – 0,13, а трійку найкращих замикає дует із Вільярреалу – Жерар Морено та Александер Серлот – 0,12.

Також наголошується, що до рейтингу потрапили пари, які провели разом на полі понад 900 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Арсенал та Мілан претендують на Циганкова.