Українські футболісти очолили цікавий рейтинг, перевершивши зірок Барселони.
Артем Довбик та Віктор Циганков, Getty Images
05 червня 2024, 17:21
Статистичний портал Soccerment представив рейтинг найкращих дуетів іспанської Ла Ліги за очікуваними гольовими передачами один на одного за 90 хвилин матчу.
Рейтинг очолила пара українців із Жирони – вінгер Віктор Циганков та нападник Артем Довбик. Разом вони провели на полі 1556 хвилин, а їх середній показник становив 0,15.
Друге місце у пари з Барселони – Рафіньї та Роберта Левандовські – 0,13, а трійку найкращих замикає дует із Вільярреалу – Жерар Морено та Александер Серлот – 0,12.
Також наголошується, що до рейтингу потрапили пари, які провели разом на полі понад 900 хвилин.
Раніше повідомлялося, що Арсенал та Мілан претендують на Циганкова.