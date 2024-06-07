Україна

УАФ піклується про кваліфікацію тренерів та розвиток дитячо-юнацького футболу в Україні.

Українська асоціація футболу та Манчестер Сіті уклали угоду про навчання та стажування українських тренерів у футбольній системі "містян".

УАФ формує команду тренерів та однодумців (25 тренерів), які підтримують філософію УАФ, мета та завдання якої направлені на якісне виховання юних футболістів через сучасні методики тренувального процесу задля виведення українського футболу на найвищий міжнародний рівень через підготовку гравців високого рівня як для клубних команд, так і для юнацьких, молодіжних та національної збірної команди України.

Вимоги до кандидатів опубліковані на сайті УАФ.

Нагадаємо, Ребров оголосив заявку на товариський матч проти Польщі.