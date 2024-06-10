Іспанія

Португалець має великі амбіції.

Нападник Барселони Жоау Феліш вважає, що заслуговує в майбутньому отримати найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі.

"Кожен мріє виграти Золотий м'яч. Думаю, що я маю необхідні якості, щоб виграти приз. Звісно, ​​ще є що покращити.

Багато що має відбутися. Мені 24 роки. Потрібно старанно працювати і вірити", – сказав Феліш в інтерв’ю Nude Project.

У сезоні-2023/24 Феліш узяв участь у 44 матчах у всіх турнірах, забив десять м'ячів і записав на свій рахунок шість результативних передач. Контракт Феліша з Атлетіко розрахований до 2029 року.