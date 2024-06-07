Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український голкіпер висловився щодо своїх перспектив у мадридському Реалі.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін у сезоні-2023/24 виграв конкуренцію за роль "першого номера" мадридського Реала у Кепи, проте повернення Тібо Куртуа після чергової травми стало причиною того, чому 25-річний українець не зіграв у цьогорічному переможному фіналі Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Утім, Лунін впевнений, що зміг довести свою здатність бути основним воротарем у провідному європейському клубі.

"Якщо не розповідати байки, то я дійсно бачу, що я справді додаю, який у мене рівень на дистанції, якщо грати стабільно, що я можу демонструвати та яку гру показувати. Я ще раз впевнився у собі та багатьом показав, що зі мною у складі з першого сезону можна вигравати. Ми не просто виграли щось одне, а три з чотирьох турнірів. Я задоволений. Я показав і впевнився ще раз, що у мене достатній рівень і є куди рости та розвиватися. Вважаю, що у мене є все, щоб бути першим номером у провідному клубі.

Реал Мадрид — це клуб із такими гравцями, що якогось налаштування від Анчелотті не потрібно. Багато гравців виграли три, чотири, п'ять трофеїв... Лише ми, молоді хлопці, які й так мали досвід та одну перемогу у Лізі чемпіонів.

Всі прекрасно розуміють, яким турніром є Ліга чемпіонів, що він означає для міста, вболівальників клубу по усьому світу. Чогось особливого не було. Є чудове розуміння того, що потрібно робити. Кожен сезон стоїть завдання вигравати", — заявив Лунін в інтерв'ю для ВЗБІРНА.

У сезоні-2023/24 Андрій Лунін зіграв за Реал Мадрид 31 матч у всіх турнірах, в яких він пропустив 32 голи та 12 разів відстояв "на нуль".

Його контракт із "вершковими" спливає влітку 2025 року, тоді як з'являлася інформація і як про бажання Реала продовжити цю угоду, і як про готовність Ювентуса запропонувати Луніну місце основного воротаря.