Іспанія

Альваро Мората — про шанси збірної Іспанії.

Капітан збірної Іспанії Альваро Мората висловився щодо шансів "червоної фурії" на Євро-2024 в Німеччині.

"Ми тут для того, щоб взяти золото. Минулого Євро ми програли у півфіналі, на попередньому Євро вилетіли в 1/8 фіналу. Ми помітно додаємо.

Виграти Євро дуже непросто, але у нас чудова команда та чудовий колектив. Знаємо, що ми маємо постати перед труднощами, знаємо, що це буде непросто, але ми до цього готові", — сказав Мората.

На Євро-2024 збірна Іспанії зіграє проти Хорватії, Італії та Албанії.