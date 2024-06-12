Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан збірної Англії бачить свою команду одним із фаворитів Євро.

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн висловився про шанси своєї команди перемогти на Євро-2024.

"Я думаю, що ця команда – одна з найкращих, якщо не найкраща, яка у нас була, з погляду форми та сезону, який був у багатьох наших гравців. У нас багато молодих та талановитих гравців, які не відчувають страху і просто хочуть вийти на поле та грати.

Я сподіваюся, що хлопці зможуть вчитися в мене і будуть ставити запитання. Якщо зможу допомогти їм, то чудово. Але в нас і так добрі стосунки, ми завжди разом вечеряємо, нам є про що поговорити, і це нам здорово допомагає", — сказав Кейн.

На груповому етапі Євро-2024 Англія зіграє із Сербією (16 червня), Данією (20 червня) і Словенією (25 червня).