Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Кріштіану Роналду — про клас своєї збірної.

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду висловився напередодні Євро-2024.

"Я вірю, що ця команда принесе багато радості португальським уболівальникам, починаючи з цього Євро. І все ж я вважаю, що найкраще покоління гравців — це те покоління, яке виграє [трофеї]. Я сподіваюся, що ця збірна переможе, тому що ми маємо неймовірно талановиту команду.

Як ми знаємо, одного таланту замало для перемоги. Щоб виграти такий великий турнір, потрібно багато чого. У нас є все необхідне, але ми рухатимемося до своєї мети крок за кроком, гра за грою, не перестаючи вірити в успіх. Перемога у 2016 році стала історичною як для португальського, так і світового футболу. Тепер ми твердо стоїмо на землі, але думаємо про високе, знаючи, що можемо виграти Євро", — сказав Роналду.

Нагадаємо, Роналду встановив рекорд за кількістю матчів на найвищому рівні.