Португалець поб'є черговий рекорд.
Роналду, УЄФА
12 червня 2024, 15:12
Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував участь на шостому для себе чемпіонаті Європи.
"Пишаюся, що стану першим, хто зіграє на шести чемпіонатах Європи. Я високо оцінюю це досягнення, оскільки воно показує, як довго граю. Однак це лише один розділ серед усіх моїх досягнень у футболі.
Я радий, що я тут і можу допомогти збірній досягти своїх цілей. Це великий привілей. Звичайно, ми намагатимемося пройти якнайдалі і перемогти, адже це наша головна мета", — сказав Роналду.
Нагадаємо, Роналду встановив рекорд за кількістю матчів на найвищому рівні.