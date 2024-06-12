Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португалець поб'є черговий рекорд.

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував участь на шостому для себе чемпіонаті Європи.

"Пишаюся, що стану першим, хто зіграє на шести чемпіонатах Європи. Я високо оцінюю це досягнення, оскільки воно показує, як довго граю. Однак це лише один розділ серед усіх моїх досягнень у футболі.

Я радий, що я тут і можу допомогти збірній досягти своїх цілей. Це великий привілей. Звичайно, ми намагатимемося пройти якнайдалі і перемогти, адже це наша головна мета", — сказав Роналду.

Нагадаємо, Роналду встановив рекорд за кількістю матчів на найвищому рівні.